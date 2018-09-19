В Малайзии из-за отравления поддельным алкоголем погиб 21 человек

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малайзии в результате отравления поддельным алкоголем погиб 21 человек, десятки госпитализированы, сообщает Reuters.
По данным Минздрава, в столице Малайзии Куала-Лумпуре и штате Селангор зарегистрировано 57 случаев отравления алкоголем. Среди отравившихся пятеро малазийцев, остальные являются гражданами Бангладеш, Индонезии, Мьянмы и Непала.
Установлено, что причиной отравления стал дешевый самодельный алкоголь. Метанол, используемый при его изготовлении, безвреден в незначительных количествах, но в больших концентрациях смертелен.
По данным полиции, в результате проверок уже изъято около 3 тыс. бутылок спиртного, также арестованы 7 человек.-0-
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