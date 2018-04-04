В Малайзии за фейковые новости ввели уголовную ответственность и крупные штрафы

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Малайзии принял закон, целью которого является борьба с фейковыми (недостоверными) новостями. Об этом пишут СМИ.

За распространение ложных новостей в Малайзии нарушитель закона может получить до шести лет тюрьмы и около $128 тыс. штрафа. Отмечается, что действие нового закона будет распространяться на нарушителей и за пределами Малайзии, если ложное сообщение касается гражданина страны.

Принятый документ будет касаться электронных изданий и соцсетей, которые распространяют "новости, информацию, данные и сведения, которые являются частично или полностью лживыми".

Рассмотрением дел по новому закону будет заниматься отдельный независимый суд. По его решению предусмотрена возможность уголовной ответственности для нарушителей. Также суд может обязать удалить ложную информацию и разместить опровержение на медиаплатформах или в соцсетях.

Ранее законопроект о борьбе с фейковыми новостями представил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак. "Распространение фейковых новостей стало глобальной проблемой и, что еще более серьезно, это влияет на общество", - отмечали инициаторы документа.-0-