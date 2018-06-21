В Мексике грузовик врезался в группу людей

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик врезался в группу людей на юге Мексики, сообщают информагентства.
На въезде в город Тустла-Гутьеррес (штат Чьяпас) грузовой автомобиль протаранил несколько машин, после чего сбил группу людей, ожидавших автобус на обочине дороги. Как минимум 5 человек погибли, еще 11 пострадали.
Пострадавшие были доставлены в городские больницы, информация об их состоянии пока не обнародована.
По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозной системы грузовика. Водитель машины получил легкие травмы, в ближайшее время он сможет дать показания по поводу случившегося.-0-
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