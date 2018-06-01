В Мексике объявлен режим ЧП из-за аномальной жары

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике введен режим чрезвычайного положения из-за аномальной жары, сообщают информагентства.

Режим ЧП действует в 573 муниципалитетах 22 штатов страны. В некоторых регионах температура достигает 50 градусов Цельсия.

Власти рекомендуют населению избегать длительного нахождения под солнцем и пить много воды. Данных о пострадавших из-за жары пока не поступало.-0-