В Мексике объявлен режим ЧП из-за аномальной жары

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике введен режим чрезвычайного положения из-за аномальной жары, сообщают информагентства.
Режим ЧП действует в 573 муниципалитетах 22 штатов страны. В некоторых регионах температура достигает 50 градусов Цельсия.
Власти рекомендуют населению избегать длительного нахождения под солнцем и пить много воды. Данных о пострадавших из-за жары пока не поступало.-0-
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