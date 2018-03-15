В Мексике при пожаре в доме престарелых двое погибли, 17 пострадали

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике при пожаре в доме престарелых погибли два человека, еще 17 стариков пострадали, сообщают информагентства.

Пострадавшие отравились угарным газом и получили ожоги различной степени тяжести. Известно, что огонь в учреждении вспыхнул ночью. Жители из соседних домов пытались помочь пожилым людям еще до приезда спасателей, сделать это им мешали решетки на окнах.

Местные власти начали следствие по делу о пожаре. По предварительным данным, причиной возгорания называется короткое замыкание. Однако комиссия по правам человека штата Нуэво-Леон отмечает, что дом престарелых работал без необходимых разрешений.-0-