В Мексике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло в штате Халиско на западном побережье Мексики. Об этом 30 июня сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.

Эпицентр землетрясения находился в 90 км к юго-западу от населенного пункта Сиуатлан штата Халиско, глубина очага залегала на глубине 18 км.

Информация о разрушениях и жертвах не сообщается.