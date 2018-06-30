В Мексике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло в штате Халиско на западном побережье Мексики. Об этом 30 июня сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.
Эпицентр землетрясения находился в 90 км к юго-западу от населенного пункта Сиуатлан штата Халиско, глубина очага залегала на глубине 18 км.
Информация о разрушениях и жертвах не сообщается.
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