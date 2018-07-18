В метро Вены раздавали дезодоранты

Пассажиры венского метрополитена получили в подарок 14 тыc. дезодорантов с ароматом унисекс. Об этом сообщает ТАСС. Инициатором двухдневной акции стала компания Wiener Linien, которая занимается обслуживанием городского общественного транспорта Вены.

Не всем пассажирам акция понравилась. Некоторые расценили ее как намек на их неприятный запах.