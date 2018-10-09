В международном аэропорту Колумбии из-за ливня и града обрушилась часть крыши

На месте происшествия. Фото из социальных сетей

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного ливня, сопровождавшегося градом и мощными порывами ветра, обрушилась часть крыши международного аэропорта Эль-Дорадо, расположенного в столице Колумбии Боготе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения, опубликованные на странице Национального агентства по инфраструктуре в Twitter.

Администрация аэропорта обеспечила безопасность пассажиров, находившихся в здании, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Aeropuerto ElDorado después de la granizada pic.twitter.com/Xw2fSPhsWu — Luisa Andrea (@LuisaAn30216404) 8 октября 2018 г.

По оценкам специалистов, из-за дождя и ветра увеличилась нагрузка на перекрытия крыши, что и послужило причиной ее частичного обрушения.

Из-за непогоды работа аэропорта была временно приостановлена, однако вскоре ее возобновили в обычном режиме.-0-