Прорыв плотины в Мьянме: подтоплены 85 поселений, тысячи людей эвакуированы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральной Мьянме из-за прорыва плотины подтопленными оказались 85 населенных пунктов, эвакуированы более 63 тыс. человек, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что вода, хлынувшая из-за плотины, затопила город Сва, а также несколько населенных пунктов в окрестностях.
По данным властей, два человека пропали без вести, есть опасения, что их смыло потоком воды. Другой информации о пострадавших не поступало. Из-за прорыва плотины была повреждена крупнейшая автомагистраль страны, которая соединяет столицу Нейпьидо с крупными городами Янгоном и Мандалаем. Движение по шоссе перекрыто. Отмечается, что многие жители потеряли свои дома и имущество. Кроме того, большой ущерб нанесен сельскому хозяйству. Экономический ущерб еще предстоит оценить.-0-
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