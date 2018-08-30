Прорыв плотины в Мьянме: подтоплены 85 поселений, тысячи людей эвакуированы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральной Мьянме из-за прорыва плотины подтопленными оказались 85 населенных пунктов, эвакуированы более 63 тыс. человек, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что вода, хлынувшая из-за плотины, затопила город Сва, а также несколько населенных пунктов в окрестностях.

По данным властей, два человека пропали без вести, есть опасения, что их смыло потоком воды. Другой информации о пострадавших не поступало. Из-за прорыва плотины была повреждена крупнейшая автомагистраль страны, которая соединяет столицу Нейпьидо с крупными городами Янгоном и Мандалаем. Движение по шоссе перекрыто. Отмечается, что многие жители потеряли свои дома и имущество. Кроме того, большой ущерб нанесен сельскому хозяйству. Экономический ущерб еще предстоит оценить.-0-