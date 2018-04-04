В Москве горит торговый центр "Персей для детей"

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве в четырехэтажном торговом центре "Персей для детей" произошел пожар, проводится эвакуация, сообщают информагентства.
По предварительной информации, пожар возник на 4-м этаже торгового центра. Причины возгорания пока неизвестны. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что в результате пожара есть пострадавшие. В ГУ МЧС по Москве эту информацию пока не подтвердили.-0-
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