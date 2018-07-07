В некоторых городах Украины может прекратиться подача питьевой воды

7 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В некоторых регионах и городах Украины со следующей недели может быть ограничена и даже полностью прекращена подача питьевой воды в водопроводную сеть из-за прекращения "Днепроазотом" производства и поставок жидкого хлора, который обеззараживает питьевую воду. Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

"Если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в отдельных городах и полностью прекращена", - говорится в сообщении.

На некоторых предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства хлора осталось совсем мало - хватит на период от недели до 20 дней.

О сложившейся ситуации Ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно сообщила правительству и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) с просьбой вмешаться и решить этот вопрос.-0-