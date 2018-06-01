1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале при падении автобуса в пропасть погибли 13 человек, 14 пострадали, сообщает ТАСС.
Авария случилась в районе Палпа, расположенном в центральной части Непала. Согласно сведениям местной полиции, инцидент произошел, когда водитель автобуса пытался пропустить движущийся навстречу мотоцикл. В это время часть дороги обвалилась и автобус рухнул в пропасть с высоты 150 м.
Причиной аварии, вероятно, стали дожди, из-за которых размыло дорогу.-0-
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