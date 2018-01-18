В Нидерландах из-за урагана погибли три человека

18 января, Минск Корр. БЕЛТА/. Из-за обрушившегося на Нидерланды урагана погибли три человека. Об этом сообщает De Telegraaf.

62-летний мужчина умер в Энсхеде после того, как дерево упало на его машину. В Олсте 62-летний водитель грузовика погиб, когда вышел из своей машины, чтобы удалить ветку на дороге. В этот момент другая ветвь сломалась и упала на мужчину. Жертвой обрушившегося стекла стал 66-летний мужчина.

Ранее метеорологи объявили в стране красный уровень опасности в связи с ураганным ветром.

Аэропорт Амстердама Схипхол сегодня приостановил воздушное сообщение из-за плохих погодных условий. Порывы ветра достигают 130-140 км/ч.

Аэропорт Амстердама отменил все рейсы из-за снежной бури "Из-за плохих погодных условий все воздушное сообщение приостановлено до следующего уведомления", - сообщается в официальном аккаунте аэропорта в Twitter. Речь идет по крайней мере о 260 рейсах.

Сильный ветер повалил деревья, привел к ряду ДТП на дорогах, общественный транспорт Нидерландов работает с перебоями. На железной дороге остановлен трафик поездов.-0-