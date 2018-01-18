В Нидерландах из-за урагана погибли три человека

18 января, Минск Корр. БЕЛТА/. Из-за обрушившегося на Нидерланды урагана погибли три человека. Об этом сообщает De Telegraaf.
62-летний мужчина умер в Энсхеде после того, как дерево упало на его машину. В Олсте 62-летний водитель грузовика погиб, когда вышел из своей машины, чтобы удалить ветку на дороге. В этот момент другая ветвь сломалась и упала на мужчину. Жертвой обрушившегося стекла стал 66-летний мужчина.
Ранее метеорологи объявили в стране красный уровень опасности в связи с ураганным ветром.
Аэропорт Амстердама Схипхол сегодня приостановил воздушное сообщение из-за плохих погодных условий. Порывы ветра достигают 130-140 км/ч.
Сильный ветер повалил деревья, привел к ряду ДТП на дорогах, общественный транспорт Нидерландов работает с перебоями. На железной дороге остановлен трафик поездов.-0-
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