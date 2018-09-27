В Нидерландах предотвратили крупный теракт

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря работе спецслужб в Нидерландах предотвращен крупный теракт. Задержаны 7 человек, у которых обнаружены автоматы и пояса шахидов, сообщил телеканал BBC.

Задержанные мужчины в возрасте от 21 года до 34 лет. Преступники планировали совершить теракт во время проведения одного из массовых мероприятий, запланированных в стране. По некоторым данным, полицейские вмешались в планы террористов на завершающей стадии.

Аресты были произведены антитеррористическим подразделением полиции в городах Арнем и Верт.-0-