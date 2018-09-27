В Нидерландах предотвратили крупный теракт

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря работе спецслужб в Нидерландах предотвращен крупный теракт. Задержаны 7 человек, у которых обнаружены автоматы и пояса шахидов, сообщил телеканал BBC.
Задержанные мужчины в возрасте от 21 года до 34 лет. Преступники планировали совершить теракт во время проведения одного из массовых мероприятий, запланированных в стране. По некоторым данным, полицейские вмешались в планы террористов на завершающей стадии.
Аресты были произведены антитеррористическим подразделением полиции в городах Арнем и Верт.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4659 BYN
|2.468 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1087 BYN
|2.11 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2076 BYN
|3.204 BYN
|3.22 BYN