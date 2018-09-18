В Нигерии более 100 человек стали жертвами наводнений

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нигерии больше 100 человек погибли в результате сильных наводнений. Из-за продолжительных ливней вышли из берегов две крупнейшие реки страны - Нигер и Бенуэ. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Национальное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий Нигерии.
В сельских районах затопило посевы сельскохозяйственных культур, жилые дома, автодороги. Тысячи людей, спасаясь от наводнения, покинули свои жилища в центре и на юге Нигерии.
В штате Нигер стихия унесла жизни 40 человек. Всего наводнения затронули 12 штатов Нигерии.-0-
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