В Нигерии совершено нападение на два банка и отделение полиции, погибли 15 человек

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные преступники напали на два банка и отделение полиции в Нигерии. Как сообщает ТАСС, в результате атаки погибли 15 человек.

Нападение произошло в городе Оффа, расположенном в юго-западной части Нигерии (штат Квара). Погибли девять полицейских и шесть мирных жителей.

Грабители пока на свободе, полиция ведет их поиск. Сумма похищенного не называется.-0-