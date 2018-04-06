В Нигерии совершено нападение на два банка и отделение полиции, погибли 15 человек

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные преступники напали на два банка и отделение полиции в Нигерии. Как сообщает ТАСС, в результате атаки погибли 15 человек.
Нападение произошло в городе Оффа, расположенном в юго-западной части Нигерии (штат Квара). Погибли девять полицейских и шесть мирных жителей.
Грабители пока на свободе, полиция ведет их поиск. Сумма похищенного не называется.-0-
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