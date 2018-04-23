В Никарагуа в акциях протеста погибли более 20 человек

Во время столкновений демонстрантов с полицией в Никарагуа погибли более 20 человек, сообщают информагентства.
Протестные акции вызвала пенсионная реформа, в ходе которой президент страны Даниэль Ортеги ввел дополнительные отчисления. Протестующие недовольны решением властей увеличить сумму отчислений работодателей и трудящихся в фонды соцстрахования на фоне финансового кризиса в стране.
Акции проходят в столице Манагуа и других крупных городах. Акции протеста начались в среду и продолжаются до сих пор.
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