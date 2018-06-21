В ночном клубе в турецком Бодруме произошла стрельба

В турецком городе Бодрум в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека, еще четыре человека пострадали. Трагедия произошел в престижном ночном клубе Medusa.
Среди погибших – хозяин заведения Мехмет Сюренсей и певица Хаджер Тюлю, песни которой на YouTube набирали более четырех миллионов просмотров. Среди пострадавших — только граждане Турции.
Полиция изучила записи с камер наблюдения. Одна из них записала регистрационные номера автомобиля, на котором передвигались подозреваемые.
Полицейским удалось найти машину и задержать подозреваемых на посту дорожной полиции в районе города Маниса на западе Турции.
Причины инцидента пока не оглашаются.
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