В ночном клубе в турецком Бодруме произошла стрельба

В турецком городе Бодрум в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека, еще четыре человека пострадали. Трагедия произошел в престижном ночном клубе Medusa.

Среди погибших – хозяин заведения Мехмет Сюренсей и певица Хаджер Тюлю, песни которой на YouTube набирали более четырех миллионов просмотров. Среди пострадавших — только граждане Турции.

Полиция изучила записи с камер наблюдения. Одна из них записала регистрационные номера автомобиля, на котором передвигались подозреваемые.

Полицейским удалось найти машину и задержать подозреваемых на посту дорожной полиции в районе города Маниса на западе Турции.

Причины инцидента пока не оглашаются.