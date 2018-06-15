В Норвегии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские депутаты выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ТАСС.

Представители Партии прогресса, входящие в состав коалиционного правительства Норвегии, полагают, что американский лидер заслуживает подобной награды за усилия, предпринятые им по денуклеаризации КНДР.

Один из организаторов инициативы - бывший министр юстиции Норвегии Пер-Вилли Амундсен - отметил, что достигнутые договоренности имеют историческое значение, однако вопрос ядерного разоружения Корейского полуострова остается актуальным. Присуждение Трампу Нобелевской премии послужит хорошим стимулом для дальнейшего развития начатого процесса.

Депутаты норвежской партии номинировали президента США на Нобелевскую премию 2019 года, лауреат которой будет объявлен в следующем октябре.

Согласно последней воле шведского химика Альфреда Нобеля, премия мира должна вручаться "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В последнее время данная формулировка трактуется Нобелевским комитетом достаточно широко.

В 2017 году награда была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).-0-