В Одессе из-за вспышки кори продлили школьные каникулы

10 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Из-за вспышки кори городские власти Одессы рекомендуют дирекциям общеобразовательных учебных заведений продлить на неделю зимние каникулы для школьников. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

"По решению оперативного штаба по реагированию на ситуацию с распространением кори и других инфекционных заболеваний, созданного 28 декабря 2017 года комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета, руководителям всех школ города рекомендуется продлить каникулы до 22 января 2018 года", - подчеркнули в горсовете.

Отмечается, что такое решение принято с целью обеспечения 21-дневного перерыва в организованных контактах школьников, а также для обеспечения возможности вакцинации детей от кори.

Стоит отметить, что сейчас в городской клинической инфекционной больнице находятся на лечении 94 пациента, заболевших корью, 64 из которых - дети. В этом сезоне зарегистрировано более 700 случаев заболеваний корью, в том числе 423 - пациенты в возрасте до 17 лет.

Тем временем в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице находятся 14 детей, больных корью, 12 из них поступили в стационар с начала этого года.-0-