В офисе рядом с политехническим колледжем в Керчи взорвался газовый баллон

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона и пожара в офисном здании в Керчи, сообщает ТАСС.
По предварительной информации, в офисе одной из фирм меняли газовые баллоны. Как отметили в МЧС Крыма, имело место неосторожное обращение с баллоном при замене - его уронили, в результате чего сорвало вентиль и произошло образование газовоздушной смеси с последующим воспламенением. Пострадал один человек.
Пострадавшая - женщина, доставлена в городскую больницу. Еще 13 человек были эвакуированы из здания.
Сообщение о хлопке газа на первом этаже двухэтажного здания поступило в 12.30, туда были направлены два экипажа пожарно-спасательной службы. Площадь возгорания составила 6 кв.м, оно ликвидировано в 12.46. По информации МЧС, несущие конструкции здания не разрушены. ЧП произошло на ул.Войкова - неподалеку от политехнического колледжа, где 17 октября учащийся открыл стрельбу и устроил взрыв.-0-
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