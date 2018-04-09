В Охотском море спасли всех рыбаков с отколовшейся льдины

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели завершили операцию в Охотском море по спасению рыбаков с отколовшейся льдины, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

По уточненной информации, на льдине находились 54 рыбака-любителя. Всех их удалось спасти. За медицинской помощью никто из рыбаков не обращался.-0-