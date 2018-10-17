В ООН рассчитывают как можно скорее назначить нового спецпосланника по Сирии

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ООН намерены как можно скорее назначить нового спецпосланника по Сирии, поскольку нынешний спецпосланник Стаффан де Мистура намерен покинуть свой пост в конце ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Службу новостей ООН.
Стаффан де Мистура объяснил это решение членам Совбеза ООН личными обстоятельствами. Он пробыл на этом посту более четырех лет.
Вместе с тем Стаффан де Мистура рассчитывает на достижение прогресса в деле урегулирования сирийского кризиса до своего ухода с поста спецпосланника. Он также намерен принять участие в первом заседании сирийского конституционного комитета, которое пройдет в ноябре в Женеве. Состав конституционного комитета пока так и не согласован, но Стаффан де Мистура полагает, что этот вопрос будет урегулирован. В ближайшие дни он будет обсуждаться в Дамаске с представителями правительства Сирии.-0-
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