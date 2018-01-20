В отеле Кабула захватили заложников

Группа вооруженных людей захватила заложников в отеле "Интерконтиненталь", расположенном в столице Афганистана. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на министра внутренних дел Афганистана.

В нападении участвовали по меньшей мере три-четыре человека. Они вошли в отель через главный вход и затем прошли внутрь. В это время в здании проходили две свадьбы или, по другим данным, конференция. Нападавшие открыли огонь по участникам торжества.

Среди террористов, скорее всего, также находились террористы-смертники. Очевидцы сообщили о трех взрывах и стрельбе в здании. Сообщается о 35 погибших и пострадавших. При этом полиция успела вывести основную часть гостей из отеля.

Здание охвачено огнем, а одного из боевиков успели ликвидировать.

Пока захватчики не выдвинули никаких требований. Ни одна из террористических организаций не заявила о своей причастности к атаке.