В Пакистане при взрыве в отеле погибли пять человек

11 мая, Пешавар /БЕЛТА - АПП/. По меньшей мере пять человек погибли при взрыве в гостинице в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
Взрыв прогремел на четвертом этаже здания. По словам полиции, точная причина инцидента еще не установлена. Вероятными версиями названы утечка газа и взрыв газового баллона.
Сообщается, что жертвами взрыва стали члены одной семьи.
Пострадавшие были доставлены в больницу с многочисленными ожогами, их состояние нестабильно.
Личности погибших и раненых пока не установлены.-0-
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