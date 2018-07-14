В Париже прошел военный парад в честь Дня взятия Бастилии

Большой военный парад прошел 14 июля на Елисейских полях в Париже в честь Национального праздника республики.

В нем приняли участие более 4 тыс. военных, 220 единиц бронетехники и около сотни самолетов и вертолетов

Перед началом мероприятия президент Франции Эмманюэль Макрон в сопровождении конного и мотоциклетного эскорта Республиканской гвардии провел смотр военных. Вместе с ним в церемонии участвовал начальник главного штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр.

В этом году почетными гостями парада стали Япония и Сингапур. В 2018 году Франция отмечает 160-летие установление дипломатических отношений с Японией, а военные летчики из Сингапура уже в течение 20 лет проходят обучение во Франции. Японию на параде представил министр иностранных дел Таро Коно. Из Сингапура в Париж прибыл премьер-министр Ли Сянь Лун.

Представители японских сил самообороны и армии Сингапура открыли парад вместе с французскими военными моряками. Под музыку военного оркестра они пронесли по Елисейским полям свои знамена.

Парад военной техники начался с пролета девяти самолетов пилотажной авиагруппы Patrouille de France. С помощью цветного дыма они изобразили в небе над Парижем французский флаг. Всего в воздушной части парада приняли участие 64 самолета.

В одном из трех самолетов Rafale, входящем в состав знаменитой эскадрильи

"Нормандия-Неман", находился в качестве пассажира французский астронавт Тома Песке.

На борту Alphajet Patrouille de France летели три военных инвалида, пострадавшие при проведении внешних операций французской армии.

В воздушном параде приняли участие и гражданские самолеты.

Три принявших участие в параде самолета управлялись пилотами Бельгии, Германии и Сингапура.

Строем прошли парадные расчеты основных боевых частей и военных училищ Франции. По Елисейским полям торжественным строем промаршировали полицейские, жандармы, пожарные, таможенники.

Завершился парад традиционно - исполнением армейским хором национального гимна "Марсельеза", военных и гражданских песен. Вечером на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни состоится большой концерт и фейерверк.