В Париже женщина украла из магазинов более тысячи игрушек

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники парижской полиции задержали 72-летнюю женщину, которая воровала из магазинов детские игрушки, сообщает France-Presse. Всего она украла более 1 тыс. игрушек.

В полицию французской столицы поступило заявление от владельца магазина, который торгует деревянными игрушками. Он увидел объявление о продаже точно такого же товара, который пропал у него с полок.

Оказалось, с июня женщина разместила 957 объявлений о продаже игрушек, в которых указала, что они новые, в фабричной упаковке. В кражах задержанная призналась и заявила, что пошла на это из-за своего "бедственного финансового положения".

При обыске в ее квартире полицейские нашли 40 тыс. евро и более тысячи игрушек. 700 из них она украла в парижских магазинах и в торговых точках ближайших к столице городов.-0-