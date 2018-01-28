В парижском регионе эвакуированы более 1,5 тыс. человек

Уровень воды в Сене по состоянию на воскресенье поднялся до 5,9 метров. Это близко к значению, достигнутому в 2016 году, во время последнего крупного наводнения, передают информагентства.
В результате подтопления эвакуация потребовалась 1 500 человек. Все они вынуждены были временно покинуть свои дома.
Ограничено также движение электропоездов RER на ветке C французской столицы. Некоторые станции будут закрыты минимум до конца января. Власти ожидают, что пик паводка пришелся на выходные и не достигнет рекордного уровня в 6,1 метр.
Ранее была закрыта подземная галерея Лувра, где хранятся образцы исламской культуры. В музеях Орсэ и Оранжери перенесли на февраль вечерние посещения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN