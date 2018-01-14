В Перу объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,3

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США предупредил об угрозе возникновения цунами после землетрясения магнитудой 7,3 у побережья Перу, сообщают информагентства.

"Опасные волны цунами прогнозируются на некоторых частях побережья. У некоторых берегов Перу могут образоваться волны от 0,3 до 1 м выше уровня моря. Волны менее 0,3 м прогнозируются у берегов Чили", - сообщили в центре.

Подземные толчки у побережья Перу были зафиксированы сегодня в 12.18 по Минску в 19-и км от города Яука. Очаг залегал на глубине 10 км.-0-