В Польше начинают брать плату с водителей за въезд в "чистые зоны"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Польши одобрило закон о "Зонах с чистым транспортом", в котором прописана норма о взимании местными городскими властями платы с автомобилистов за въезд в так называемые чистые транспортные зоны. Об этом пишут СМИ.
Сбор составляет 2,5 злотых в час или 25 злотых в сутки. Нововведение коснется бензиновых, дизельных и даже гибридных авто. При этом гибридные автомобили являются самыми многочисленными на польском рынке.
Исключение будет сделано лишь для электромобилей и авто на водороде и газе. Также въезд без оплаты в чистые зоны разрешен государственным служащим на любых авто.
Подобная "зона с чистым транспортом" уже есть в польском городе Лодзь. Здесь на одной из улиц бесплатный проезд разрешен только водителям такси и местным жителям.
Нововведение подвергается критике гражданами Польши. Эксперты отмечают, что ранее ни одна европейская страна не вводила такие жесткие ограничительные правила. В крупнейших европейских городах, таких как Берлин или Лондон, въезд в экозону был изначально разрешен для автомобилей с низким уровнем выбросов. Ограничения вводились поэтапно, включая переходные периоды. -0-
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