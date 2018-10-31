В порту Барселоны паром столкнулся с краном

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с погрузочным краном, в результате этого начался пожар. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.
Паром, принадлежащий компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства. Он врезался в причальную стенку, где находились несколько кранов, и опрокинул один из них. Упавший кран повредил несколько контейнеров на берегу, в которых хранились опасные химикаты. С прилегающей территории эвакуировали всех работников, а Департамент гражданской обороны предупредил о возможном загрязнении моря.
Пожарным удалось оперативно потушить начавшийся пожар. В результате аварии никто не пострадал.-0-
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