В развлекательном центре Томска произошел пожар

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании одного из развлекательных центров в Ленинском районе Томска в субботу вечером вспыхнул пожар, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщают информагентства, ссылаясь на представителя ГУМЧС по региону.
Пожар начался в 23.12 по местному времени (19.23 мск) в здании в Ленинском районе Томска. По данным СМИ, пожар произошел в здании, где находится развлекательный мужской клуб. Также в здании располагается два бара.
"На пожар от МЧС России привлекались 49 человек и 17 единиц техники. Информация уточняется", - говорится в сообщении.-0-
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