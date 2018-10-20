В развлекательном центре Томска произошел пожар

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании одного из развлекательных центров в Ленинском районе Томска в субботу вечером вспыхнул пожар, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщают информагентства, ссылаясь на представителя ГУМЧС по региону.

Пожар начался в 23.12 по местному времени (19.23 мск) в здании в Ленинском районе Томска. По данным СМИ, пожар произошел в здании, где находится развлекательный мужской клуб. Также в здании располагается два бара.

"На пожар от МЧС России привлекались 49 человек и 17 единиц техники. Информация уточняется", - говорится в сообщении.-0-