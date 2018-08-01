1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Корея побит температурный рекорд, в уезде Хончхон зафиксирована температура в 41 градус Цельсия, сообщают информагентства.

Ранее рекордная температура была зафиксирована в Республике Корее в 1942 году.

В столице страны Сеуле столбик термометра показывал 39,6 градуса Цельсия.

Сообщается, что из-за жары в стране погибли 27 человек, пострадали свыше 2 тыс.

Метеорологи отмечают, что сильная жара установилась в Республике Корея из-за того, что сезон дождей закончился раньше обычного. Он длился всего 16 дней, вдвое меньше, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год.-0-