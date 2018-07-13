В ресторане Таиланда 70 посетителей провалились под пол

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из ресторанов Таиланда 70 посетителей провалились под пол при обрушении деревянной конструкции, сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

По имеющимся сведениям, группа из 200 человек прибыла на побережье, чтобы пообедать в ресторане, который на 200 м выходит в море. Когда гости стали садиться за столы, деревянная конструкция, поддерживаемая бетонными сваями, обрушилась. При этом 70 человек провалились в отверстие, образовавшееся в полу. Размеры разлома составили 6 на 11 м. Поскольку было время отлива, посетители заведения упали не в воду, а на берег. Травмы разной степени тяжести получили 29 человек.

Причиной инцидента могли стать износившиеся перекрытия и пол. В настоящее время заведение закрыто, полиция расследует обстоятельства происшествия.-0-