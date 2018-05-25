В ресторане в Канаде взорвалась самодельная бомба

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена причина взрыва на территории ресторана в канадском городе Миссиссога (провинция Онтарио), передают информационные агентства.

Полиция объявила в розыск двух молодых людей, которых подозревают в подрыве самодельной бомбы. Они, по данным правоохранителей, привели взрывное устройство в действие и сбежали.

Как сообщалось, при взрыве пострадали как минимум 15 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.-0-