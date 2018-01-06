В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Баку пострадали более 10 человек

Пассажирский маршрутный автобус №175 перевернулся в столице Азербайджана, передают информагентства. В результате ДТП ранения разной степени тяжести получили минимум 14 человек, включая троих детей.
Транспортное средство рухнуло в овраг на территории поселка Зыг. Точные причины произошедшего предстоит выяснить экспертам. По предварительным данным причиной аварии стало нарушение скоростного режима водителем.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в Городской больнице №3.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3963 BYN
|2.395 BYN
|2.402 BYN
|USD
|1.9869 BYN
|1.989 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.4864 BYN
|3.46 BYN
|3.48 BYN