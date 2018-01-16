В результате падения военного вертолета в Колумбии погибли семь человек

Семь человек, включая членов экипажа, погибли при крушении вертолета в муниципии Сеговия, расположенной в департаменте Антиокия. По сообщениям информагентств, катастрофу потерпел военный вертолет Ми-17.
По имеющейся информации, на борту воздушного судна находились 10 человек. Среди них двое гражданских и восемь военнослужащих. До сих пор неизвестна судьба троих пассажиров.
К месту крушения вертолета были направлены экстренные службы. Расследованием причин катастрофы займется специально созданная комиссия.
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