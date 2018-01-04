В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 15 человек

Не менее 15 человек погибли и свыше 20 получили ранения разной степени тяжести в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана. По сообщениям информагентств, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

В основном среди погибших оказались сотрудники правоохранительных органов. Раненых доставили в ближайшие медицинские учреждения, но власти не исключают, что число погибших может вырасти.

Территория, прилегающая к месту взрыва, оцеплена полицией и военными. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".