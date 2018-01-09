В Риме и Палермо зарегистрированы температурные рекорды последних 40 лет

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимально высокая для зимнего периода температура была зарегистрирована сегодня в Риме и Палермо (административном центре острова Сицилия). Как сообщает ТАСС со ссылкой на Centro Epson Meteo, в Риме столбик термометра поднялся до 19,6 градуса Цельсия, в Палермо - до 24,1 градуса.

Отмечается, что сегодня побит температурный рекорд последних 40 лет. Ранее январский максимум для Рима составлял 19 градусов тепла, он был зафиксирован в 2013 году. В Палермо же самый теплый январь был в 2014 году. Примечательно, что такие высокие температуры на Апеннинах фиксируются в то время, когда в ряде районов соседней Испании идет снег.

Выше среднесезонной нормы сохраняется температура и в других городах Италии. Например, в Неаполе столбик термометра в дневные часы превысил отметку в 21 градус, а в Милане в самые холодные часы температура не опускалась ниже 10 градусов тепла. Это рекордный показатель последних 20 лет.-0-