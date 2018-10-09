В Рязани горит учебный корпус Академии Федеральной службы исполнения наказаний

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии Федеральной службы исполнения наказаний России в Рязани произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС.

Пожар начался на шестом этаже учебного корпуса в лекционной аудитории. В корпусе учебного заведения отмечено сильное задымление. Пожару присвоен третий номер сложности. Задымление не дало возможности установить площадь горения. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки.

Информация о пострадавших не поступала.-0-