В Рязани горит учебный корпус Академии Федеральной службы исполнения наказаний

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии Федеральной службы исполнения наказаний России в Рязани произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС.
Пожар начался на шестом этаже учебного корпуса в лекционной аудитории. В корпусе учебного заведения отмечено сильное задымление. Пожару присвоен третий номер сложности. Задымление не дало возможности установить площадь горения. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки.
Информация о пострадавших не поступала.-0-
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