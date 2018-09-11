В России начались учения "Восток-2018"

11 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Самые масштабные в истории современной России учения "Восток-2018" с участием 300 тыс. военнослужащих начались сегодня в Восточном военном округе, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

К учениям привлечено более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Руководит учениями министр обороны России Сергей Шойгу. Маневры продлятся до 17 сентября.

В "Востоке-2018" примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, а также воинские формирования Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии. Основные действия пройдут на общевойсковых полигонах Восточного военного округа Цугол, Бамбурово, Радыгино, Успеновский, Бикинский, а также на полигонах ВВС и ПВО Литовко, Новосельское, Телемба и Бухта Анна, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.

По замыслу учений созданы две противоборствующие группировки - с одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой - Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом. Активная фаза маневров будет состоять из двух частей: на первом этапе в течение двух суток штабы завершат планирование, подготовку войск к ведению боевых действий, организацию взаимодействия и обеспечения. На втором этапе, который продлится пять суток, войска перейдут к практическим действиям.-0-