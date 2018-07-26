В России продлили безвизовый въезд по паспорту болельщика до конца года

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума РФ приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID) на ЧМ-2018, сообщает ТАСС.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Иностранные болельщики, оформившие Fan ID и купившие билеты на матчи, могли приехать в РФ без визы. После завершения первенства президент России Владимир Путин объявил, что обладатели паспортов болельщика получат право безвизового многократного посещения России до конца 2018 года.

По словам главы профильного комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, одним из ключевых поводов для разработки этой инициативы стали многочисленные просьбы гостей чемпионата. "По всем опросам зафиксировано, что 80% болельщиков хотели бы вернуться в Россию, познакомиться поближе с нашей культурой, увидеть российскую провинцию, природу, наши малые города. Мы говорим о миллионе иностранцев - это серьезное увеличение туристического потока. Все они оставят денежные средства в индустрии гостеприимства, что будет иметь положительный эффект для развития малого и среднего бизнеса и экономики в целом", - отметил он.-0-