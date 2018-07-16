В России продлят безвизовый режим для иностранных болельщиков ЧМ до конца года

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранцам, у которых есть оформленный паспорт болельщиков ЧМ-2018 по футболу, будет предоставлен безвизовый многократный въезд в Россию до конца 2018 года. Как сообщают информагентства, об этом заявил президент РФ Владимир Путин после финального матча мирового первенства, который прошел 15 июля в московских "Лужниках".

Российский лидер при этом выразил надежду, что болельщики воспользуются такой возможностью и "приедут в нашу Россию еще не один раз с друзьями и членами своих семей". По словам Владимира Путина, многие гости чемпионата уже выражали желание показать Россию своим близким.

Чемпионат мира по футболу в нынешнем году прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.-0-