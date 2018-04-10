В России создана Национальная ассоциация международной информационной безопасности

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная ассоциация международной информационной безопасности (НАМИБ) учреждена в России. Об этом сообщает ТАСС.
Учредителями ассоциации выступили Московский государственный университет им. Ломоносова, МГИМО, Дипломатическая академия МИД России, Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте России, Институт современных проблем безопасности (дочернее предприятие "Норникеля") и др.
Президентом ассоциации избран директор Института проблем информационной безопасности МГУ Владислав Шерстюк, генеральным директором - президент Национального исследовательского института глобальной безопасности Анатолий Смирнов. Работа НАМИБ будет патронироваться Советом безопасности России.
"Мы понимаем, что вопросы кибербезопасности, информационной безопасности не имеют никаких границ, они тяжело регулируются и в связи с цифровизацией несут очень большую угрозу. Поэтому было решено объединить усилия государства, бизнеса и науки для решения задач в области безопасности", - заявил вице-президент "Норникеля", член президиума ассоциации Владислав Гасумянов. По его словам, важно прописать общие "правила игры" в цифровой сфере на международном уровне.
Ассоциация поможет консолидировать лучшие умы в области цифровизации.-0-
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