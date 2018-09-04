В России вступает в силу закон о таможенном регулировании

4 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В России с 4 сентября вступает в силу закон о таможенном регулировании, который предусматривает базовые условия для упрощения таможенных процедур и разработан в связи с началом действия нового Таможенного кодекса ЕАЭС с 1 января 2018.

В частности, закон вводит приоритет автоматизированных, электронных технологий над бумажным документооборотом, стимулирует применение механизмов единого окна, повышает эффективность института уполномоченного оператора, допускает возможность переноса момента уплаты таможенных платежей на этап после выпуска товаров. Одновременно документ направлен на повышение эффективности таможенного администрирования и повышение собираемости таможенных платежей.

Закон о таможенном регулировании был инициирован правительством РФ и принят Госдумой в конце июля текущего года.

Упрощение процедур

Закон предусматривает возможности применения отсрочки при уплате таможенных платежей в первый месяц для любых категорий товаров при условии внесения соответствующего обеспечения. Также расширяются возможности для автоматической регистрации таможенных деклараций и автоматического выпуска товаров. С 90 до 60 дней сокращены сроки принятия предварительных решений по классификации товаров, с 10 до одного дня сокращен срок проведения таможенного досмотра.

В таможенном законодательстве устанавливаются предельные сроки проведения таможенных экспертиз - четыре месяца, для камеральных таможенных проверок - 90 дней. По аналогии с законодательством о налогах и сборах проверяемым лицам предоставлена возможность предъявления возражений таможенным органам по результатам таможенных проверок и обжалования соответствующих решений.

Снижение издержек для бизнеса при повышении контроля

Законом установлены условия, при которых таможенный представитель сможет использовать часть своего собственного обеспечения в счет исполнения обязательств клиентов по конкретной таможенной декларации. Введена норма, допускающая исполнение обязанности по уплате таможенных платежей третьими лицами.

Закон дает возможность использовать новый механизм уплаты таможенных платежей в интернет-торговле с помощью единого оператора и в отношении всех товаров. Предусматривается, что требования к операторам таможенных платежей будут устанавливаться правительством РФ.

В то же время у таможенного представителя появится право уплачивать таможенные платежи в отношении товаров, ввозимых физлицами - это относится как к гражданам РФ, так и к иностранным туристам, а также к иностранным специалистам, работающим в РФ.

Поправками урегулирован вопрос, касающийся приостановки деятельности таможенного представителя - Минфину предоставляется право в кратчайший срок включать обратно в реестр таможенного представителя в случае, если им устранены нарушения. В соответствие с таможенным кодексом приведен вопрос о ввозе многокомпонентных товаров в рамках одной внешнеэкономической сделки.

Новые требования к уполномоченным операторам

Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС кардинально изменил подходы к институту уполномоченных экономических операторов (УЭО). Доработанный закон о таможенной деятельности приводит требования к российским операторам в соответствие с новым Таможенным кодексом стран ЕАЭС.

Одно из главных нововведений - расширение круга лиц, которые могут получить статус уполномоченного экономического оператора. По старым правилам статус был доступен только импортерам и экспортерам, теперь претендовать на него могут таможенные представители, владельцы складов временного хранения, перевозчики, экспедиторы.

Закон установил градацию уполномоченных экономических операторов с разными степенями доверия, также был введен новый институт оценки финансовой устойчивости. Согласно новому кодексу, вводится три типа свидетельства УЭО. Первому типу будет доступен первоочередной порядок совершения таможенных операций и выпуск товаров до подачи декларации. Второй тип свидетельства предусматривает упрощения в сфере таможенного контроля, что предполагает наличие у компании собственных площадок, где и будут проходить практически все процедуры таможенного оформления - завершение транзита, проведение таможенного контроля и хранение. Третий тип объединяет все упрощения, всего их 18. Компания может получить третий тип не сразу, а только после отработки по первому или второму типу в течении как минимум двух лет.-0-