В самолете Air India из-за турбулентности выпал иллюминатор

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В самолете авиакомпании Air India выпал иллюминатор в результате сильной турбулентности, пострадали три пассажира. Об этом сообщают информагентства.
Отмечается, что самолет Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс Амритсар - Нью-Дели. Как уточнили работники Air India, лайнер находился в зоне турбулентности около 12 минут. В это время треснуло стекло иллюминатора, панель упала на пассажирку, сидящую рядом. Также из-за турбулентности начал падать багаж с полок, над некоторыми пассажирскими местами выпали кислородные маски.
По информации Indian Express, на борту самолета было около 240 человек.
Ведется расследование инцидента.-0-
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