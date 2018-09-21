В Санкт-Петербурге девушке выстрелили в глаз

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семнадцатилетняя девушка попала в больницу после выстрела в глаз в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительной информации, в нее на улице Руднева выстрелил неизвестный, предположительно, из пневматического пистолета. Правоохранители проводят проверку. Злоумышленника ищут среди подростков, которые находились рядом с местом происшествия.-0-
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