В Санкт-Петербурге мужчина стрелял из окна по детской площадке

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома на улице Костюшко в Санкт-Петербурге, сообщает сайт Фонтанка.

На сообщение о том, что мужчина стреляет из ружья, кричит и обещает взорвать газ, оперативно выехали представители спасательных и правоохранительных служб. Очевидцы сообщили, что сначала почувствовали запах газа, а потом мужчина из окна начал стрелять в сторону детской площадки.

Дом оцепили, улицу перекрыли. Для обеспечения безопасности жителей попросили не выходить из своих квартир. Правоохранители начали переговоры со стрелком. Выяснили личность стрелявшего. Им оказался 44-летний житель этого дома. В своей квартире он проживает с детства. Своей семьи у него нет. Родители умерли.

44-летний Владислав М. был задержан сотрудниками правоохранительных органов через несколько часов переговоров. На помощь силовикам приехал родственник стрелка. Он открыл дверь своими ключами. Вошедшие в квартиру представители СОБРа обнаружили в ней ружье ИЖ 12 калибра, патроны, восемь стреляных гильз и бутылку водки. Один выстрел попал в ноутбук. Разрешение на оружие закончилось в 2009 году. Стрелка передали полиции.

Полицейским мужчина рассказал, что его якобы хотели убить и ворвались к нему в квартиру, чтобы с ним расправиться. Усомнившись в его адекватности, на место вызвали психиатров.-0-