В серии терактов на юге Сирии погибли 50 человек

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии погибли 50 человек, еще 78 ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Установлено, что теракты осуществила группировка "Исламское государство" в районах, находящихся под контролем сирийского правительства.

Ранее стало известно, что мощный взрыв прогремел в городе Эс-Сувейда - административном центре одноименной провинции, расположенном в 92 км от Дамаска. По имеющимся сведениям, террористы привели в действие взрывное устройство вблизи овощного рынка Сук-эль-Ходра. Полиции удалось ликвидировать четверых из шести смертников. Позднее поступила информация о взрыве в районе Эль-Мусаллех.

Теракты в Эс-Сувейде сопровождались атаками террористических банд на населенные пункты в окрестностях города. По некоторым данным, бойцы отрядов Сил национальной обороны местами отразили нападение вооруженных банд, просочившихся со стороны пустыни на границе с Ираком и Иорданией. На помощь ополченцам были направлены войска, бои с террористами ведутся в населенных пунктах Дума, Араджа, Телль-Бусейр и Эль-Мтуна.-0-