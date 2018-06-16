В Школе искусств в Глазго вспыхнул крупный пожар

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Школе искусств в шотландском городе Глазго в ночь на 16 июня вспыхнул крупный пожар, сообщают информагентства со ссылкой на пожарно-спасательную службу Шотландии.
Огонь распространяется на соседние здания, пожарные прилагают все усилия для его локализации. В настоящее время к тушению возгорания привлечены более 120 пожарных.
Жители близлежащих домов эвакуированы в целях предосторожности. Сообщения о жертвах не поступали.-0-
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