В Школе искусств в Глазго вспыхнул крупный пожар

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Школе искусств в шотландском городе Глазго в ночь на 16 июня вспыхнул крупный пожар, сообщают информагентства со ссылкой на пожарно-спасательную службу Шотландии.

Огонь распространяется на соседние здания, пожарные прилагают все усилия для его локализации. В настоящее время к тушению возгорания привлечены более 120 пожарных.

Жители близлежащих домов эвакуированы в целях предосторожности. Сообщения о жертвах не поступали.-0-